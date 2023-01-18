На Европейском олимпийском фестивале 27 юных атлетов будут представлять Украину

21 января в Италии стартует ХVI зимний Европейский юношеский олимпийский фестиваль–2023 (ЕЮОФ). Соревнования продлятся до 28 января в регионе Фриули-Венеция-Джулия (Италия) и в соседних странах Австрии и Словении, пишет

Национальная юношеская сборная будет представлена 27 спортсменами, которые будут выступать в 9 видах спорта, а именно: биатлоне, лыжных гонках, фристайле, горнолыжном спорте, лыжном двоеборье, прыжках на лыжах с трамплина, фигурном катании на коньках, шорт-треке, сноубординге (параллельных дисциплинах и сноубордкроссе).

Состав команды Украины для участия в ЕЮОФ-2023 утвержден на заседании исполкома НОК Украины 13 января 2022 года.

По материалам: УНН