Спорт

На Европейском олимпийском фестивале 27 юных атлетов будут представлять Украину

Photo of Admin Admin Send an email 3 часа agoОбновлено: 18 января, 2023
0 Менее минуты назад

На Европейском олимпийском фестивале 27 юных атлетов будут представлять Украину

21 января в Италии стартует ХVI зимний Европейский юношеский олимпийский фестиваль–2023 (ЕЮОФ). Соревнования продлятся до 28 января в регионе Фриули-Венеция-Джулия (Италия) и в соседних странах Австрии и Словении, пишет

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Национальная юношеская сборная будет представлена 27 спортсменами, которые будут выступать в 9 видах спорта, а именно: биатлоне, лыжных гонках, фристайле, горнолыжном спорте, лыжном двоеборье, прыжках на лыжах с трамплина, фигурном катании на коньках, шорт-треке, сноубординге (параллельных дисциплинах и сноубордкроссе).

Состав команды Украины для участия в ЕЮОФ-2023 утвержден на заседании исполкома НОК Украины 13 января 2022 года.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 3 часа agoОбновлено: 18 января, 2023
0 Менее минуты назад
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