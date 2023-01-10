Клуб «Аль-Наср» разорвал контракт с Абубакаром

Саудовский клуб “Аль-Наср” расторг контракт с форвардом Венсаном Абубакаром. Соглашение расторгнуто по взаимному согласию сторон. Игрок получил всю финансовую компенсацию. Об этом сообщает с ссылкой на Footmercato.

Недавно клубу пришлось отзаявить Абубакара, чтобы зарегистрировать на сезон новичка — португальского форварда Криштиану Роналду. Лимит на легионеров в чемпионате Саудовской Аравии составляет 8 футболистов, а Роналду стал 9 иностранцем в составе команды.

В нынешнем сезоне 30-летний Абубакар провел 9 матчей и забил 2 гола.

Как ожидается, португальский футболист впервые сыграет за “Аль-Наср” 22 января в домашнем матче против “Аль-Иттифака”.

Дебютная игра Роналду за “Аль-Наср” была перенесена, поскольку Криштиану пока не может играть за клуб из-за двухматчевой дисквалификации, полученной во время выступлений за “Манчестер Юнайтед”.

Футбольный клуб из Саудовской Аравии “Аль-Наср” подписал контракт с Криштиану Роналду.

По материалам: УНН