Спорт

Клуб «Аль-Наср» разорвал контракт с Абубакаром

Photo of Admin Admin Send an email 3 часа agoОбновлено: 10 января, 2023
0 Менее минуты назад

Клуб "Аль-Наср" разорвал контракт с Абубакаром

Саудовский клуб “Аль-Наср” расторг контракт с форвардом Венсаном Абубакаром. Соглашение расторгнуто по взаимному согласию сторон. Игрок получил всю финансовую компенсацию. Об этом сообщает с ссылкой на Footmercato.

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Недавно клубу пришлось отзаявить Абубакара, чтобы зарегистрировать на сезон новичка — португальского форварда Криштиану Роналду. Лимит на легионеров в чемпионате Саудовской Аравии составляет 8 футболистов, а Роналду стал 9 иностранцем в составе команды.

В нынешнем сезоне 30-летний Абубакар провел 9 матчей и забил 2 гола.

Как ожидается, португальский футболист впервые сыграет за “Аль-Наср” 22 января в домашнем матче против “Аль-Иттифака”.

Дебютная игра Роналду за “Аль-Наср” была перенесена, поскольку Криштиану пока не может играть за клуб из-за двухматчевой дисквалификации, полученной во время выступлений за “Манчестер Юнайтед”.

Футбольный клуб из Саудовской Аравии “Аль-Наср” подписал контракт с Криштиану Роналду.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 3 часа agoОбновлено: 10 января, 2023
0 Менее минуты назад
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