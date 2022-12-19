Лионель Месси после победы на Чемпионате мира заявил о продолжении карьеры

Лионель Месси

Источник: The Guardian

Лионель Месси заявил, что хочет продолжить играть в сборной Аргентины по футболу после победы его страны на Чемпионате мира по футболу в Катаре.

Об этом сообщает «Главпост» со ссылкой на The Guardian.

“Очевидно, что я хотел этим завершить свою карьеру. Завершить карьеру таким образом впечатляет. Что еще после этого? В меня Кубок Америки, Кубок мира, почти в самом конце. Мне нравится быть частью сборной. Я хочу насладиться еще парой матчей, будучи чемпионом мира”, — сказал Месси после победы.

Как сообщал , Месси утверждал, что Катар 2022 года станет его последним Чемпионатом мира по футболу, и нет никаких признаков, что он будет продолжать свою кар’еру.

Аргентина, впервые с 1986 года, стала чемпионом мира по футболу, обыграв Францию.

По материалам: УНН