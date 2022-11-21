Эквадор победил Катар в стартовом матче ЧМ-2022

Сборная Эквадора со счетом 2:0 победила Катар в стартовом матче чемпионата мира-2022 по футболу, передает .

Автором двух голов является форвард эквадорцев Эннер Валенсия.

Добавим, что Катар стал первым в истории хозяином чемпионата мира, который проиграл стартовый поединок на домашнем турнире.

Чемпионат мира по футболу в 2022 году будет длиться с 20 ноября по 18 декабря. Это первый ЧМ, который проходит в стране Ближнего Востока.

По материалам: УНН