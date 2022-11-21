Спорт

Эквадор победил Катар в стартовом матче ЧМ-2022

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 21 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад

Эквадор победил Катар в стартовом матче ЧМ-2022

Сборная Эквадора со счетом 2:0 победила Катар в стартовом матче чемпионата мира-2022 по футболу, передает .

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Автором двух голов является форвард эквадорцев Эннер Валенсия. 

Добавим, что Катар стал первым в истории хозяином чемпионата мира, который проиграл стартовый поединок на домашнем турнире.

Чемпионат мира по футболу в 2022 году будет длиться с 20 ноября по 18 декабря. Это первый ЧМ, который проходит в стране Ближнего Востока.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 21 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад
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