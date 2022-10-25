Спорт

Украина получила девятую медаль на чемпионате мира по пулевой стрельбе

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 25 октября, 2022
0 0 Менее минуты назад

Украина получила девятую медаль на чемпионате мира по пулевой стрельбе
Источник: НОК Украины

Украинская сборная в составе трех спортсменов получила девятую медаль на чемпионате мира по пулевой стрельбе. Об этом информирует со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Украины.

Украинская команда в составе: Максим Городинец, Павел Коростылев и Денис Кушниров завоевали “серебро” в скоростной стрельбе из малокалиберного пистолета на 25 метров.

У Павла Коростылева уже четыре медали мирового первенства. Соревнования в египетском Каире продлятся до 28 октября.

Украинский стрелок Сергей Кулиш получил “золото” на чемпионате мира по пулевой стрельбе в Каире. К тому же спортсмен получил олимпийскую лицензию на Игры-2024 для Украины.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 25 октября, 2022
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Визначився новий прем’єр Великобританії

31 минута ago

Курс валют на вечер 24 октября: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

46 минут ago

Посол Украины в Австрии: Символика российской войны должна быть запрещена

1 час ago

Термінове звернення: українські військові записали відео окупантам

3 часа ago
Комментировать

Добавить комментарий

Back to top button