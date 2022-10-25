Спорт
Украина получила девятую медаль на чемпионате мира по пулевой стрельбе
Источник: НОК Украины
Украинская сборная в составе трех спортсменов получила девятую медаль на чемпионате мира по пулевой стрельбе. Об этом информирует со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Украины.
Украинская команда в составе: Максим Городинец, Павел Коростылев и Денис Кушниров завоевали “серебро” в скоростной стрельбе из малокалиберного пистолета на 25 метров.
У Павла Коростылева уже четыре медали мирового первенства. Соревнования в египетском Каире продлятся до 28 октября.
Украинский стрелок Сергей Кулиш получил “золото” на чемпионате мира по пулевой стрельбе в Каире. К тому же спортсмен получил олимпийскую лицензию на Игры-2024 для Украины.
По материалам: УНН