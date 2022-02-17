ОИ-2022. 18 февраля: последний шанс на еще одну медаль для Украины
Завтра пройдут два масс-старта
Завтра, 18 февраля, на Олимпиаде будет разыграно пять комплектов наград. Это последний день для Украины, чтобы добавить к серебру Александра Абраменко. Взгляды украинцев будут прикованы к двум масс-стартам в биатлоне.
Медали
Женская гонка должна была состояться 19 февраля, но из-за плохого прогноза погоды ее перенесли на завтра. Украину в гонке представит Юлия Джима, которая была 10, 8 и 13 на этой Олимпиаде в лыжных гонках. У украинки неплохой ход, но со стрельбой проблемы, особенно это было заметно в эстафете. Если украинка сможет справиться со стрельбой, будет шанс побороться за медали.
В мужской гонке будет сразу два представителя Украины. Артем Прима и Дмитрий Пидручный. Первый был 37, 15 и 18. Второй показывал более стабильные результаты – 18, 13, 13. Успешная стрельба может помочь украинцам побороться за медали, но также и нужна хорошая работа на лыжне.
Отметим, что это последние старты для Украины на этой Олимпиаде.
- 09:00 Биатлон. Женщины. Масс-старт, 12,5 км
- 11:00 Биатлон. Мужчины. Масс-старт, 15 км
Две пары наград также будет разыграно во фристайле. Лучших определят в хафпайпе и ски-кроссе.
- 04:24 Фристайл. Женщины. Свободные дисциплины – хафпайп.
- 09:55. Фристайл. Мужчины. Ски-кросс. Малый финал. После малого финала – Большой финал.
Также комплект наград будет разыграно в конькобежном спорте на дистанции 1000 метров среди мужчин.
- 10:30 Конькобежный спорт. Мужчины, 1 000 м.
В Керлинге Канада и США разыграют бронзовую награду среди мужчин.
- 08:05. Керлинг. Мужчины. Матч за бронзовую медаль.
Другие соревнования
В женском турнире будут сыграны полуфинальные поединки.
- 14:05. Керлинг. Женщины. Полуфинал. Швеция — Великобритания
- 14:05. Керлинг. Женщины. Полуфинал. Япония — Швейцария
В мужском хоккее будут сыграны полуфинальные поединки.
- 06.10 Хоккей. Мужчины. 1/2 финала. Финляндия — Словакия
- 15.10 Хоккей. Мужчины. 1/2 финала. ОКР — Швеция