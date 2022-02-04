Первый шанс на медаль в Пекине: Украина назвала состав на смешанную эстафету в биатлоне

Стал известен состав сборной Украины на первую биатлонную гонку в рамках Олимпиады в Пекине. Именно в биатлоне, а также лыжном фристайле, у Украины главные шансы на медали.

Первая биатлонная гонка на Олимпиаде в Пекине состоится завтра, пятого января. Начало в 16:00 по киевскому времени. Состав сборной Украины выглядит следующим образом: Валентина Семеренко, Юлия Джима, Артем Прима и Дмитрий Пидручный, пишет Первая Лента.

Запасной значится в женской команде Дарья Балшко. До старта еще возможны изменения состава. В такой четверке Украина в этом сезоне на этапе Кубка мира в Обергофе и тогда показала десятый результат.

Фаворитами называют команды Франции и Норвегии. Состав французом выглядит следующим образом — Шевалье-Буше – Симон – Жаклен – Фийон Майе, у Норвегии: Олсбю Ройзеланн — Екгофф — Т. Бьо — Й. Бьо.

Напомним, что сегодня в Пекине состоится Церемония открытия Олимпиады.