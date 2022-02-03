Анонс первого дня ОИ-2022: Церемония открытия и выступление украинцев

Завтра, четвертого февраля в Пекине официально стартуют Зимние Олимпийские игры. Несмотря на то, что в Пекине уже два дня проходят соревнования на Олимпийских стадионах, именно в четвертого февраля состоится Церемония Открытия Олимпиады.

Церемония Открытия

Церемонию открытия можно будет посмотреть в Украине на телеканале «UA:Перший». Событие начнется в 13:55 по киевскому времени. Прямая трансляция будет доступна здесь. Также откртыие покажет и телеканалы Eurosport 1 и Eurosport 4К. В Украине официально соревнования с Пекина будут показывать именно UA:Перший (плюс платформа в интернете от «Суспільного») и телеканалы Евроспорт, кроме стандартных 1 и 2, а также 4К к ОИ-2022 запустили еще и каналы 3,4,5.

Открытие Игр-2022 состоится на Национальном стадионе Пекина, который также имеет другое название — «Птичье гнездо». Тема Церемонии – снежинка и ее неповторимый символизм. Это не единственные символические ссылки на послание события этого года.

Как всегда, самой большой загадкой открытия каждых Олимпийских игр является имя человека, зажигающего олимпийский огонь. Кого будут чествовать в Пекине? Это мы узнаем в следующую пятницу.

Четыре года назад фигуристка Ким Ю На зажгла олимпийский огонь в корейском Пхеньяне. Восемь лет назад в Сочи это сделали вместе россияне: фигуристка Ирина Роднина и хоккеист Владислав Третьяк.

Что было в предыдущие дни

В предыдущие дни перед официальным стартом Игр состоялись уже несколько поединков в керлинге в рамках дисциплины дабл-микст. Также первые поединки на Олимпиаде провели женские хоккейные сборные. В тоже время, третьего февраля, также в квалификации выступили женщины и мужчины в фристайле в дисциплине могул.

Официальные тренировки состоялись также среди представителей горных лыж, санного спорта и прыжков с трамплина.

Календарь первого дня соревнований Пекине (без Украины)

В первый день Олимпиады награды разыгрываться не будут. Продолжатся соревнования к

02.35 Микст. Групповой турнир. Швеция — Австралия

02.35 Микст. Групповой турнир. Канада — Швейцария

02.35 Микст. Групповой турнир. Италия — Норвегия

07.35 Микст. Групповой турнир. Чехия — Италия

07.35 Микст. Групповой турнир. Китай — Канада

07.35 Микст. Групповой турнир. Великобритания — Австралия

07.35 Микст. Групповой турнир. Швеция — США

Будут сыграны также очередные поединки в рамках женского хоккейного турнира.

06.10 Женщины. Групповой турнир. Россия — Швейцария

06.10 Женщины. Групповой турнир. Дания — Китай

Где будут выступать украинцы

В официальных соревнованиях первыми среди украинцев выступят фигуристы, которые будут представлены в командном турнире. Состав Украины выглядит следующим образом: Иван Шмуратко, Анастасия Шаботова, Александра Назарова и Максим Никитин, София Голиченко и Артем Даренский. Однако сегодня Шмуратко сдал позитивный тест и не выступит в командных соревнованиях. У него остается шанс выступить в личных стартах.

Командный турнир состоит из квалификационного и финального этапов, разделенных на традиционные для фигурного катания короткую и произвольную программы. На первом этапе по одному представителю женского и мужского одиночного катания, одна пара и один танцевальный дуэт исполняют короткую программу, чтобы заработать очки для своей сборной. За награды сомгат побороться только пять лучших команд.

03.30 Мужчины. Короткая программа

05:40 Танцы. Ритмический танец

07:20 Пары. Короткая программа

Также в тренировках примут участие украинские саночники, представители горнолыжного спорта и прыжков с трамплина.

Трансляция

Прямая бесплатная трансляция будет доступна здесь.