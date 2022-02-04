ОИ-2022: Биатлон. Смешанная эстафета (Прямая трансляция)

Завтра, пятого февраля, состоится первая биатлонная гонка на Олимпиаде в Пекине. Биатлонисты разыграют комплект наград в смешанной эстафете.

Начало гонки 11:00 по киевскому времени. Сначала женщины пробегут два этапа по шесть километров, а дальше наступит очередь мужчин – также два этапа, но по 7,5 километра, пишет Первая Лента.

Сборную Украины представят Валентина Семеренко, Юлия Джима, Артем Прима и Дмитрий Пидручный. Это фактически оптимальный состав нашей сборной, однако и другие команды также выставили своих лидеров, поэтому зацепиться за медаль будет тяжело, но нужно бороться.

В Украине Олимпийские игры официально показывают UA:Перший и Eurosport. Также трансляции бесплатно доступны на платформе Суспільне. Там сразу четыре плеера, на которых будут показывать Олимпийские игры в Пекине. Также три дополнительных каналы исключительно под Олимпиаду добавил и Евроспорт. Они доступны подписчикам пакетов Спорт и Максимальный на платформе Мегого.

Прямую трансляцию канала UA:Перший доступна здесь.

Ранее мы публиковали и другие состав сборных на смешанную эстафету.