Кличко и Фьюри обменялись любезностями в соцсетях: было жестко

Владимир Кличко и Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) обменялись любезностями в Twitter. Все началось с «Доктора Сталового Млота», который прокомментировал фильм островитянина, содержащий обвинение Александра Усика в употреблении допинга (19-0, 13 КО).

— Тайсон, незадолго до нашего боя у тебя был положительный результат теста на допинг! Легко погуглить, оставайся стильными! — написал Кличко. Ответ от «Цыганского короля» не заставил себя долго ждать, пишет Первая Лента.

— Жаль, что кто-то не может быть тобой. Теперь ты дедушка, ты и Усик, вы никогда не сможете победить такого человека, как я. Мечтаю, чтобы Усик смог сделать что-то подобное с таким человеком, как я. Я специализируюсь на подобных ребятах», — написал Фьюри в «сториз» своего «инстаграма».

Владимир Кличко и Тайсон Фьюри встретились в ноябре 2015 года. Британец выиграл поединок по очкам, свергнув украинского боксера после более чем 9 лет правления в королевском весе. Через несколько месяцев должен был состояться бой-реванш, но Фьюри приостановил карьеру.

Ранее мы сообщали, что стала известна новая дата второго боя Усик – Джошуа.