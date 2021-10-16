«Киев-Баскет» получил минимальный выигрыш на старте Кубка Европы ФИБА

В матче первого тура группового этапа Кубка Европы ФИБА БК «Киев-Баскет» принимал польский «Трефл Сопот», передает со ссылкой на сайт ФБУ.

Как и положено матчам такого уровня, решающая четверть стала самой ожесточенной и наиболее нервной. В течение заключительного игрового отрезка “Сопот” сумел догнать “Киев-Баскет” и даже повести в счете. Однако, “пчелы” отпускать победу из рук не собирались и снова вышли вперед. В частности за несколько секунд до сирены Гаррет забросил трехочковый и, казалось, снял все вопросы о победителе. Впрочем, “Трефл” ответил также точным броском из-за дуги сократив отставание до 1 пункта. За 3 секунды до конца четверти поляки получили шанс на атаку, но, к счастью для украинской команды, реализовать ее не сумели. Следовательно, победа “Киев-Баскет” — 69:68.

Стоит отметить, что лучшим в составе “желто-синих” стал Джеффри Гаррет — 10 очков, 7 подборов, 2 передачи (РЕ 19). Аникиенко набрал 15 очков.

В другой встрече квартета “Хапоэль Эйлат” обыграл в гостях болгарский “Рилска Спортист” (86:94).

По материалам: УНН