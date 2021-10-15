Баскетболисты «Николаева» прервали серию поражений в чемпионате Украины

Четвертый игровой неделю украинской Суперлиги по баскетболу начался несколькими матчами в одном из которых соревновались «Николаев» и «Черкасские Обезьяны», информирует со ссылкой на ФБУ.

“Николаев” на своей площадке переиграл “Черкасские Обезьяны” в матче Суперлиги со счетом 82:76.

Лучшим в команде победителей в этой игре был Андре Волкер, который в свой актив записал 18 очков и сразу 6 перехватов. В “Обезьян” отметим Дюьвона Максвелла, который записал на свой счет дабл-дабл и фактически благодаря его результативной игре гости до последнего надеялись на камбэк.

Примечательно, что до этого момента обе команды имели серию из четырех поражений подряд. В результате “Николаев” прервал неудачную серию, а вот “Черкасские Обезьяны” ее продолжили и оказались на последнем месте в турнирной таблице.

Во втором матче дня “Кривбасс” принимал на домашней площадке “Будивельник” и уступил 66:88. Коллектив Игорса Миглиниекса имел существенное преимущество по всем ключевым статистическим показателям и получил свою вторую выездную победу в сезоне.

По материалам: УНН