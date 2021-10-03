«Киев-Баскет» получил заключительного соперника в Кубке Европы ФИБА

После завершения квалификации Кубка Европы ФИБА сформировалась группа «Киев-Баскет», который будет единственным представителем Украины в этом турнире, информирует со ссылкой на Федерацию баскетбола Украины.

Детали

Последней командой, которая попала в группу к “Киев-Баскет”, должен был стать один из двух лаки-лузеров (команда, проигравшая в финале квалификации). Им стал польский “Трефл Сопот”, который в финале отбора проиграл греческому “Ираклис” — 72:74.

Также в группе В кроме “Киев-Баскет” и “Трефл Сопот” сыграют болгарский “Рилска” и “Хапоэль” Эйлат из Израиля.

Матче регулярного чемпионата стартуют 13 октября — “Киев-Баскет” начнет турнир домашним матчем против “Трефл Сопот”. Во второй раунд выйдут по две лучшие команды из группы.

Напомним

В полуфинале квалификации “Трефл Сопот” обыграл “Днепр”.

По материалам: УНН