Спорт

Эффектный гол Довбика принес «Днепр-1» шестую победу в сезоне УПЛ

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Эффектный гол Довбика принес "Днепр-1" шестую победу в сезоне УПЛ

Футболисты “Львова” проиграли “Днепру-1” в десятом туре чемпионата Украины среди клубов Премьер-лиги, передает корреспондент

Детали

Судьбу игры решил лишь один точный выстрел в исполнении Артема Довбика. Форвард сборной Украины получил мяч на линии штрафной площади и с удивительно острого угла пробил в ближний угол ворот еще на 6-й минуте встречи — 1: 0.

В активе днепрян стало 19 очков. Клуб Йовичевич поднялся на четвертую строчку. «Львов» идет в зоне вылета — 6 пунктов.

Напомним

Довбик обошел Зинченко, став самым молодым автором гола в истории Украины на Евро.

По материалам: УНН

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