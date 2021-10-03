Эффектный гол Довбика принес «Днепр-1» шестую победу в сезоне УПЛ

Футболисты “Львова” проиграли “Днепру-1” в десятом туре чемпионата Украины среди клубов Премьер-лиги, передает корреспондент

Детали

Судьбу игры решил лишь один точный выстрел в исполнении Артема Довбика. Форвард сборной Украины получил мяч на линии штрафной площади и с удивительно острого угла пробил в ближний угол ворот еще на 6-й минуте встречи — 1: 0.

В активе днепрян стало 19 очков. Клуб Йовичевич поднялся на четвертую строчку. «Львов» идет в зоне вылета — 6 пунктов.

Напомним

Довбик обошел Зинченко, став самым молодым автором гола в истории Украины на Евро.

По материалам: УНН