Спорт

«Шахтер» вничью сыграл с «Интером»

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"Шахтер" вничью сыграл с "Интером"

Во втором матче тура Лиги чемпионов сезона 2021/22 донецкий «Шахтер» в Киеве встречался с итальянским «Интером», передает со ссылкой на результаты матча опубликованы в социальных сетях клубов.

Матч завершился вничью — 0:0. В первом тайме матча Барелла попал в перекладину ворот Пятова. У горняков Соломон имел два момента. Еще дважды в конце матча Шахтер спас голкипер Пятов.

Шахтер: Андрей Пятов, Додо, Марлон, Тарас Степаненко, Майкон де Андраде, Манор Соломон (Михаил Мудрик 78), Алан Патрик (Марлос 85), Николай Матвиенко, Лассина Траоре (Тете 11), Исмаили (Сергей Кривцов 78), Педриньйо

Интер: Самир Ханданович, Дензел Дюмфрис, Де Врей, Эдин Джеко (Хоакин Корреа 56), Лаутаро Мартинес (Алексис Санчес 71), Матиас Весино (Роберто Гальярдини 82), Николо Барелла, Федерико ДиМарко (Перишич 82), Милан Шкриньяр, Марсело Брозович (Чалханоглу 56), Алессандро Бастони

На 81 минуте предупреждение получил Дензел Дюмфрис.

Следующая игра “Шахтера” в группе — с “Реалом” 19 октября на НСК “Олимпийский”.

По материалам: УНН

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