Луческу назвал «Баварию» сильнейшей командой Лиги чемпионов

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу пообщался с представителями СМИ перед матчем 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Баварии». Слова тренера приводит клубный сайт «бело-синих», передает .

Луческу направил исключительно хвалебные слова в адрес немецкого гранда.

«Да, действительно, «Бавария» выглядит сейчас как машина, которая достигает результата и запрограммирована на победы. В ее составе выступают лучшие футболисты чемпионата Германии, есть как игроки с большим опытом, так и очень талантливые. Я требую от своей команды, чтобы они шли с поля с высоко поднятой головой, сделав все возможное и невозможное и чтобы им не было стыдно за проделанную работу.

Это самая сильная команда в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, и у них действительно высокие шансы выиграть турнир. Сбалансированная команда, особенно в физическом плане, с мощными быстрыми игроками, а также талантливыми исполнителями. Для нас важно, что мы находимся в Лиге чемпионов, и можем играть с такими командами. Это наша мечта», — сообщил Луческу.

Матч «Бавария» — «Динамо» пройдет сегодня в 22:00 на «Альянц Арене».

По материалам: УНН