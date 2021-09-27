Кличко о бое Усик — Джошуа: Усик вошел в историю

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко дал комментарий по поводу результата поединка между Александром Усиком и британца Энтони Джошуа, передает со ссылкой на Instagram-Сторис Владимира Кличко.

По словам Кличко, с помощью победы над британцем, Усик попал в историю мирового бокса.

“Прошлой ночью Александр Усик вошел в историю. По-прежнему непобежденный, как олимпийский чемпион, чемпион мира в первом тяжелом и супертяжелом весе. Уважение Джошуа. С Украиной до конца”, — написал Владимир Кличко.

Легендарный экс-чемпион мира Форман назвал Усика “королем хэвивейта”.

По материалам: УНН