Вы увидели не лучшего Усика: украинец прокомментировал бой с Джошуа

Новоиспеченный чемпион мира в супертяжей по версиям WBA, IBF, WBO и IBO — Александр Усик, дал сразу комментарий в ринге после победы над Джошуа, сообщает

По словам победителя, у него и его команды не было в планах нокаутировать Джошуа. Также Усик признался, что ожидал именно такого боя от оппонента.

“Бой прошел именно так, как я предполагал. Было пару моментов от Энтони, когда он зажимал, но это незначительные вещи. Остановить бой в 12-м раунде? Не было такой задачи. Сначала я где-то хотел это сделать, попал, бросился, но потом мой тренерский штаб привел меня в чувство.

Также он считает, что в бою с Джошуа ни был продемонстрирован его максимальный уровень.

“Была ли это версия Усика? Нет. Вы увидели не лучшего Усика. Я могу быть лучше”, — сказал Усик сразу после боя.

Усик победил Джошуа по запискам судей.

По материалам: УНН