Спорт

Зинченко помог “Манчестер Сити” в пятый раз подряд выйти в финал Кубка английской лиги

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Зинченко помог "Манчестер Сити" в пятый раз подряд выйти в финал Кубка английской лиги

В полуфинальном матче Кубка английской лиги “Манчестер Сити” полузащитника сборной Украины Александра Зинченко на стадионе “Олд Траффорд” встречался с земляками из “Манчестер Юнайтед”, передает со ссылкой на УАФ.

Украинский футболист сыграл полную встречу, которая закончилась победой его команды со счетом 2:0. Мячи в активе Стоунз и бывшего игрока “Шахтера” Фернандиньо.

Зинченко провел на поле полный поединок но не сумел отличиться результативными действиями.

Отметим, что теперь в финальном матче турнира ребята Хосепа Гвардиолы сойдутся с лондонским “Тоттенхэмом” Жозе Моуриньо. Финальный матч состоится 25 апреля.

Добавим, что именно “Манчестер Сити” является действующим обладателем этого трофея. Более того, “Горожане” завоевывали Кубок английской лиги три последних сезона подряд.

По материалам: УНН

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