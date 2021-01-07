“Будивельник” подписал бывшего баскетболиста сборной Украины

Известный украинский защитник Александр Кобец на правах свободного агента перебрался в БК “Будивельник”, передает со ссылкой на страницу клуба в Facebook.

Баскетболист уже заявлен за киевскую команду и сможет дебютировать в ближайшем матче против “Обезьян” — своего бывшего клуба.

В этом сезоне Суперлиги Кобец провел за Черкасс 10 матчей, и в среднем приносил команде 16,8 очка + 3,3 подбора + 1,0 перехвата за 28,2 минуты.

Стоит отметить, что последний раз Кобец играл в Суперлиге 12 ноября в домашней встрече против “Николаева”.

Напомним, что в ноябре 2020-го “Черкасские Обезьяны” разорвали соглашение с Кобцем. Клуб обвинил игрока в играх в тотализаторах, который манипулировал результатами матчей в нынешнем баскетбольном сезоне.

По материалам: УНН