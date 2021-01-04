Малиновский принял участие в разгромной победе “Аталанты” в Серии А

В 15-м туре итальянской Серии А “Аталанта” полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского не оставила шансов “Сассуоло”, передает со ссылкой на сайт УАФ.

Наш футболист начал встречу на скамейке запасных и вошел в игру на 63-й минуте. На тот момент счет был 4:1 благодаря двум голам Сапаты, а также Пессины и Госенса по бергамцев. К концу игры “Аталанта” еще раз отличилась – автором гола стал Мюриэль (5:1).

Сейчас, имея на счету 25 очков, бергамцы занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии.

Добавим, в 12-ти поединках сезона Серии А Малиновский забил один гол и отдал две результативные передачи.

По материалам: УНН