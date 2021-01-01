Украина попала в десятку лучших сборных Европы по футзалу

По итогам 2020 украинская сборная под руководством Александра Косенко остались в топ-10 лучших команд Европы. Об этом информирует УАФ, передает .

В УЕФА обнародовали итоговый рейтинг футзальных сборных по уходящий. Сборная Украины заняла в нем девятое место с 1896,725 баллов, что на 9 больше Чехии и на 32 пункта меньше Италии (8-я).

Отметим, что по итогам 2019 “сине-желтые” находились на шестой строчке.

Примечательно, что соперники по основному раунду отбора Евро-2022 расположились на следующих позициях: Хорватия — седьмая, Албания — двадцать шестая, Дания — тридцать третяя.

По материалам: УНН