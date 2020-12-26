Спорт

ФК “Рух” прекратил сотрудничество со старожилом команды

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ФК "Рух" прекратил сотрудничество со старожилом команды

Футбольный клуб “Рух” по обоюдному согласию сторон прекратил сотрудничество с защитником Владимиром Заставным. Об этом сообщает “Главпост” сайт клуба, передает

К “желто-черным” защитник присоединился летом 2017 года. За годы проведенные в клубе “дефендер” подтвердил реноме профессионала с большой буквы — как на поле, так и вне его. Уже в первом для себя матче за “Рух” защитник забил дебютный гол “желто-черных” в Первой лиге Украины в ворота “Колоса” (1:0).

Всего за “руховцев” Владимир Заставный провел 89 матчей. По этому показателю защитник входит в топ-3 игроков с наибольшим количеством противостояний в футболке “желто-черных”. А еще в 23-х поединках Владимир выводил команду с капитанской повязкой.

Добавим, “Рух” с 9 очками занимает 12 место в чемпионате Украины Премьер-лиги.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 51 секунда ago
0 0 Менее минуты назад
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