Езерский о деле Украины в CAS: Швейцарии должно быть стыдно

Владимир Езерский

Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) должен вынести правомерное решение, рассматривая апелляционную заявление УАФ на решение дисциплинарного комитета УЕФА, которым Украине присудили техническое поражение в матче, который состоялся со Швейцарией. Об этом заявил бывший защитник сборной Украины Владимир Езерский, передает со ссылкой на zbirna.com.

“Хочется надеяться, что суд найдет правильный выход из этого положения. Швейцарии должно быть стыдно, что вот таким образом она может остаться в когорте сильнейших сборных Европы. Все должно решаться в честной борьбе. А швейцарцы, видимо, решили перестраховаться на случай своей неудачи…”, – сказал Езерский.

Как известно, Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) зарегистрировал апелляционное заявление УАФ на решение дисциплинарного комитета УЕФА, которым Украине присудили техническое поражение в матче со Швейцарией, который так и не состоялся.

Украина настаивает на необходимости сыграть отмененную игру, а решение о запрете выходить игрокам на поле считает необоснованным и противоречащим регламенту УЕФА.

По словам Андрея Павелко, УАФ будет отстаивать интересы нашей сборной до конца.

Напомним, матч 6-го тура Лиги наций “Швейцария – Украина” был запланирован на 17 ноября в городе Люцерн. Игра не состоялась по решению местных властей, поскольку “ковид”-тесты за день до поединка показали положительные результаты у трех украинских сборников. Провести повторный тест им и другим членам украинской команды санитарный врач швейцарского кантона Люцерн отказался. Наоборот – поместил всю нашу сборную на карантин.

18 ноября в просьбе протестировать игроков сборной Украины швейцарцы снова отказали, как и не позволили выйти на поле здоровым футболистам. Таких в команде Шевченко было по меньшей мере 13 человек.

По возвращении в Киев сборники и представители делегации УАФ прошли тестирование на “ковид” в сертифицированной УЕФА лаборатории. И все без исключения получили отрицательные результаты. Несмотря на это, дисциплинарный комитет УЕФА присудил Украине техническое поражение.

По материалам: УНН