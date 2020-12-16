Спорт

Львовянка завоевала звание чемпионки Украины по шахматам

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Львовянка завоевала звание чемпионки Украины по шахматам

Уверенной победой Натальи Буксы завершился розыгрыш чемпионата Украины среди женщин по шахматам, передает со ссылкой на Федерацию шахмат Украины.

Итоговый результат Натали равен 7,5 очков.

По 6 очков набрали Ольга Бабий и Юлия Осьмак, занявшие второе и третье места соответственно.

В последнем туре Букса победила Анастасию Дубовик и стала недосягаемой для соперниц. Ольга Бабий в последнем туре потерпела поражение, впрочем ничья в партии София Грызлова — Юлия Осьмак позволила ей сохранить второе место.

Примечательно, что турнир проходил по швейцарской системе с участием 20 участниц.

По материалам: УНН

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