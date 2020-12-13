Спорт

Двое украинцев завоевали медали на Кубке Европы по лыжному фристайлу

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Двое украинцев завоевали медали на Кубке Европы по лыжному фристайлу

Представители Украины Дмитрий Котовский и Александр Окипнюк попали в пятерку лидеров Кубка Европы по фристайлу в программе “акробатика”, передает со ссылкой на Федерацию лыжного спорта Украины.

Анастасия Новосад — серебряный призер Кубка Европы по фристайлу “акробатика”, который сейчас проходит в Финляндии. Среди девушек Ангелина Брыкина является 10, Ольга Полюк — 11, Анастасия Гасюк — 18.

Кроме того, Котовский получил серебряную награду.

Как сообщал титулованный воспитанник украинского фристайла Антон Кушнир объявил о завершении карьеры.

По материалам: УНН

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