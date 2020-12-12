Спорт

“Будивельник” продолжил победное шествие в чемпионате украинской Суперлиги

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"Будивельник" продолжил победное шествие в чемпионате украинской Суперлиги

Киевский “Будивельник” провел домашний матч с “Харьковскими Соколами” в рамках тура баскетбольной Суперлиги, передает со ссылкой на сайт ФБУ.

“Будивельник” начал матч очень уверенно. Киевляне доминировали под щитами (14 подборов против 2), а к тому же демонстрировали великолепный процент реализации с игры. В следующей 10-минутке киевляне были менее собранными.

В заключительной части “Соколы” продолжали уверенно играть, как и в 3-й четверти, и снова забрали четверть в свой актив. Но гандикап, который “Будивельник” одержал еще в первой четверти (15), был слишком большим, чтобы наверстать упущенное — 94:80.

Самым результативным игроком поединка стал Роберт Девое, оформивший дабл-дабл из 25 очков и 12 подборов.

Заметим, что “Будивельник” имеет 4 победы в 4-х матчах и имеет ряд игр в запасе. Также клуб имеет 3 выигрыша подряд. “Соколы” имеют 3 победы в 11 матчах.

По материалам: УНН

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