Спорт

Украинский гандбольный клуб досрочно вышел в 1/8 финала Еврокубка

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Украинский гандбольный клуб досрочно вышел в 1/8 финала Еврокубка

Представитель украинского гандбола “Донбасс” продолжит выступления в рамках Европейского Кубка Европейской Гандбольной Федерации (ЕГФ), передает со ссылкой на ФГУ.

Матчи украинского “Донбасса” против турецкого “Атнатлияспор” в 3-м раунде Европейского Кубка ЕГФ не состоялись. Европейская федерация гандбола сообщила, что “Анталияспор” из-за обнаруженных в команде случаев заболевания коронавирусом COVID-19 снялась с турнира.

Таким образом “Донбасс” автоматически прошел в следующий раунд – 1/8 финала. Матчи этой стадии запланированы на 13 и 20 февраля 2021 года. Соперника вице-чемпионов Украины определит жеребьевка.

Стоит отметить, что в женском Европейском Кубке “Галичанка” будет играть с белорусским “Виктория-Берестье” в 1/8 финала.

В мужской Лиге чемпионов свои шансы на выход в плей-офф повысил “Мотор”. Ранее выбыли из еврокубков женский “Реал” и мужская “Одесса”.

По материалам: УНН

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