Названы тройку лучших игроков на старте сезона УХЛ
Украинская хоккейная лига продолжили определения лучших игроков чемпионата Украинской хоккейной лиги. Об этом сообщает “Главпост” со ссылкой на сайт УХЛ.
Лучшим вратарем на старте сезона (в октябре и ноябре) стал голкипер “Сокола” Дмитрий Кубрицкий. В 9 матчах 18-летний вратарь отразил 93,5 процентов бросков при показателе надежности 1,58. Семь матчей, когда Кубрицкий находился в воротах, стали победными для киевлян – в том числе встречи против “Донбасса”, “Кременчуга” и “Краматорска”. Две игры юный голкипер провел “в ноль”.
Лучшим защитником периода стал игрок “Днепра” Сергей Дорофеев. Опытный хоккеист провел 12 матчей, в которых набрал 13 (6 +7) очков при показателе полезности +8. Несмотря на не самые лучшие выступления команды, Дорофеев стабильно отмечался в воротах соперника и даже в проигранных “Днепром” матчах завершал свой микро-матч с положительным показателем полезности.
Ведущим нападающим первого игрового отрезка стал форвард “Донбасса” Андрей Сигарев, который также лучшим бомбардиром Лиги. В 12 матчах хоккеист набрал 24 (13 + 11) очка при показателе полезности +15. В одном из матчей форвард забросил сразу 5 шайб.
Добавим, что автором лучшей шайбы месяца также стал Андрей Сигарев. В матче против “Днепра” форвард отобрал шайбу у соперника, обыгрался с Олегом Шишлянниковым и с неудобной руки с острого угла отправил шайбу между щитком голкипера и стойкой ворот.
По материалам: УНН