Зинченко попал в символическую сборную игроков, которых тренировал Гвардиола

Наставник “Манчестер Сити” Хосеп Гвардиола составил символическую сборную из игроков, которых он тренировал, передает со ссылкой на youtube-канал “Манчестер Сити”.

Место в символической команде получил и футболист сборной Украины Александр Зинченко.

“Зинченко может играть 10-м номером, но у нас играет слева в обороне. У него есть все, чтобы играть здесь. Он разумно распоряжается мячом, он разумно действует на поле. А еще он веселый парень с большим сердцем”, — отметил Гвардиола.

Вашему вниманию полная символическая сборная тренера: Карсон, Александр Зинченко, Венсан Компани, Кайл Уокер, Сейду Кейта, Фернандиньо, Давид Сильва, Сеск Фабрегас, Самюэль Это’О, Серхио Агуэро и Тьерри Анри.

Добавим, в активе Зинченко три сыграны игры в этом сезоне.

По материалам: УНН