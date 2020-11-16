Спорт

Сборная Швейцарии вызвала трех дополнительных игроков на игру против Украины

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Сборная Швейцарии вызвала трех дополнительных игроков на игру против Украины

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович сделал дополнительный вызов трех игроков на предстоящий матч Лиги наций против Украины, передает со ссылкой на Федерацию футбола Швейцарии.

В расположение национальной команды прибыли защитник “Боруссии” Менхенгладбах Михаэль Ланг, хавбек “Янг Бойз” Мишель Ебишер и полузащитник “Базеля” Пайтим Касами.

В активе Ланга 31 игра и 3 гола за национальную команду, Касами провел 12 матчей и забил дважды, а Ебишер сыграл только три раза.

Примечательно, что ранее швейцарцы потеряли Сильвана Видмера и Джордана Лотомба e которых положительные тесты на коронавирус. Кроме того из-за дисквалификации встречe пропустят Нико Ельведи и Ремо Фройлер.

Добавим, Швейцария замыкает турнирную таблицу группы 4, уступая Украине три очка. Чтобы сохранить прописку в элитном дивизионе Лиги наций, команде Петковича необходимо побеждать украинский со счетом 1:0, 2:1 или с разницей в два или более мячей.

По материалам: УНН

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