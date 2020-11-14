Спорт

Молодежная сборная Украины одержала победу в матче отбора на ЧЕ-2021

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Молодежная сборная Украины одержала победу в матче отбора на ЧЕ-2021

Молодежная сборная Украины по футболу (игроки до 21 года) провела предпоследний отборочный матч чемпионата Европы 2021, передает

Подопечные Руслана Ротаня в гостях обыграли главного аутсайдера группы ровесников из Мальты — 4:1. Голы в активе наших у Милованова, Шевцова, а также дубль оформил Кухаревич.

В текущем турнире подопечным Ротаня осталось провести один домашний поединок — против Северной Ирландии.

Добавим, “сине-желтые” досрочно потеряли шансы пробиться на Евро-2021. Сейчас они на третьем месте с 13 очками.

По материалам: УНН

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