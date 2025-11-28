Історія карт Таро: незвичайні факти, з чого все починалось і наукова думка про них

Попри те, що сьогодні карти Таро асоціюються переважно з езотерикою, їхня історія значно прозаїчніша і набагато цікавіша, ніж популярні легенди про стародавній Єгипет чи містичні ордени.

Про це повідомляє «ПЛ».

Наукові дослідження переконливо підтверджують: карти з’явилися на території Північної Італії приблизно на початку XV століття, коли їх використовували виключно як елемент придворних ігор. Таро Висконті — Сфорци, які часто називають найдавнішими відомими картами, були предметом розкоші, створеним на замовлення впливових сімей.

Символічна структура, якою нині користуються сучасні практики, сформувалася вже тоді, але не як система ворожіння, а як художній набір образів, характерних для тогочасної культури.

Ідея про те, що Таро має сакральне чи глибинне містичне коріння, почала набирати популярності лише через кілька століть — у XVIII–XIX ст., коли європейські окультні течії активно створювали нові символічні конструкції, а старовинні предмети інтерпретувалися наново.

Саме тоді виникли ранні спроби пов’язати Таро з кабалістичними текстами, алхімією та єгипетськими культами, хоча реальних історичних доказів таких зв’язків немає. Сучасна наука трактує ці твердження як культурні нашарування та пізні фантазії, що утворилися вже в ході розвитку містичних рухів, а не як фактичну частину історії карт.

Однак попри відсутність реального містичного коріння, Таро залишається важливим елементом культурної історії Європи.

Вони вплинули на мистецтво, психологію, літературу та навіть дизайн сучасних ігрових колод. Науковий погляд на Таро не зменшує їхню символічну вагу — радше навпаки: демонструє, як культурні сенси можуть перетворити звичайну розважальну колоду на складну й багатозначну систему, що надихає вже понад п’ять століть.

Більше того, тарологи розповіли про те, що означає карта Таро «Відлюдник».