Прогноз магнітних бур на 1 серпня 2025 року: якою буде активність Сонця

Наукові спостереження за станом сонячної активності свідчать про те, що 1 серпня 2025 року геомагнітна обстановка залишатиметься в межах норми.

Про це повідомляє «ПЛ».

Згідно з офіційними даними Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН та звітом Центру прогнозування космічної погоди NOAA, показник геомагнітного індексу Kp утримається на рівні до 3 одиниць, що вказує на відсутність потенційно небезпечних магнітних бур або збурень у навколоземному просторі.

Протягом останніх кількох діб на поверхні Сонця не було зафіксовано спалахів високої потужності класів X або M, які зазвичай є передвісниками турбулентних змін у магнітосфері нашої планети. Потік сонячного вітру утримується на середньому рівні 320–340 км/с, що також свідчить про помірну сонячну активність без надмірного навантаження на навколоземне середовище.

Фахівці зазначають, що за умов стабільної геомагнітної ситуації переважна більшість людей, зокрема ті, які відчувають метеозалежність, не повинні очікувати серйозного погіршення самопочуття.

Водночас медичні експерти радять дотримуватись базових профілактичних заходів: зберігати режим сну, уникати стресових ситуацій, стежити за гідратацією організму та контролювати артеріальний тиск, особливо людям із серцево-судинними порушеннями.

Загалом, початок серпня обіцяє бути спокійним із погляду космічної погоди, що створює сприятливі умови як для повсякденного життя, так і для чутливих до змін магнітного поля осіб.

В той же час досі актуальним може бути прогноз магнітних бур на 31 липня.