Прогноз магнітних бур на 31 липня: якою буде активність Сонця

У найближчу добу, 31 липня 2025 року, геомагнітна ситуація навколо планети залишиться стабільною, без ознак значних магнітних бур.

Про це повідомляє «ПЛ».

Про це йдеться в оновленому прогнозі американського Центру космічної погоди NOAA, а також підтверджено у щоденному зведенні Інституту космічних досліджень НАН України.

Згідно з офіційними параметрами індексу Kp, який є основним індикатором геомагнітної активності, показники не перевищуватимуть трирівневої позначки, що відповідає спокійному фону магнітного поля Землі.

Вчені фіксують, що сонячна активність на сьогодні перебуває в межах помірного рівня, без критичних спалахів класу X або потужних корональних викидів маси, що могли б спрямовуватись у напрямку Землі.

Система моніторингу SOHO не виявила жодних активних регіонів на поверхні Сонця, які потенційно несуть загрозу дестабілізації магнітосфери. Водночас сонячний вітер зберігає середню щільність і швидкість, не спричиняючи порушень у роботі супутникових систем, радіозв’язку чи навігаційного сигналу.

З огляду на нинішню динаміку космічних процесів, експерти зазначають, що ризики для осіб, чутливих до коливань магнітного поля, залишаються мінімальними.

Жодних клінічно підтверджених ускладнень, пов’язаних з метеочутливістю, внаслідок прогнозованої активності не очікується. Залишаються чинними рекомендації щодо звичайного режиму роботи технологічних систем, включно з авіаційним та супутниковим зв’язком, які продовжують функціонувати безперебійно.

Підсумовуючи, провідні світові і національні інституції, відповідальні за космічну безпеку, вважають, що 31 липня поточного року буде сприятливим днем у контексті геомагнітної стабільності.

Підстав для тривоги немає, а динаміка показників свідчить про збереження природного ритму взаємодії між Сонцем і магнітосферою Землі.

Також досі актуальним може бути прогноз магнітних бур на 30 липня.