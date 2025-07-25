Прогноз магнітних бур на вихідні, 26-27 липня: якою буде активність Сонця

Найближчими вихідними, 26 та 27 липня 2025 року, згідно з офіційними прогнозами Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, варто очікувати відносно спокійну ситуацію на рівні геомагнітної обстановки.

Про це повідомляє «ПЛ».

Станом на ранок 24 липня, дані супутникового моніторингу підтверджують: Сонце демонструє помірну активність із прогнозованими незначними коливаннями магнітного поля Землі в межах рівня G1 — так званої слабкої магнітної бурі.

Такі збурення, як зазначають фахівці, не несуть критичної загрози для інфраструктур, проте можуть впливати на самопочуття метеозалежних осіб, а також тих, хто має підвищену чутливість до змін атмосферного тиску. Експерти звертають увагу на вплив високошвидкісних потоків сонячного вітру, які формуються внаслідок відкриття корональних отворів.

Однак суттєвих корональних викидів маси (CME), що здатні викликати бурі середнього або високого рівня, на поточний момент не зафіксовано. У Центрі космічного прогнозування також наголошують, що обсерваторії в різних півкулях фіксують короткотривалі варіації у сонячній активності, однак їхній вплив на геомагнітне середовище Землі буде обмеженим у часі та просторі.

Метеорологи та медики радять у цей період дотримуватися помірного темпу життя, за можливості уникати емоційних перевантажень, контролювати водний баланс та вчасно приймати призначені препарати.

Варто пам’ятати, що навіть слабка магнітна буря може мати кумулятивний ефект для організму, особливо в умовах хронічного стресу або порушень сну. Загалом, геокосмічна ситуація на вихідні не становить критичної небезпеки, однак вимагає уважного ставлення до власного стану здоров’я.

Також досі актуальним може бути прогноз магнітних бур на 25 липня.