Прогноз магнітних бур на 25 липня: якою буде активність Сонця

Згідно з актуальними даними Центру прогнозу космічної погоди NOAA, 25 липня 2025 року прогнозується стабільна, але дещо підвищена сонячна активність.

Про це повідомляє «ПЛ».

За попередніми оцінками, планетарний індекс геомагнітної збуреності Kp не перевищить рівня 4, що свідчить про слабкі до помірних коливання у магнітосфері Землі. Цей рівень не входить до класифікації справжніх магнітних бур, однак може спричинити певний дискомфорт для людей з підвищеною метеочутливістю та неврологічними захворюваннями.

Причиною такої активності виступає очікуваний вплив потоку сонячного вітру, який виник через наявність великої корональної діри на поверхні Сонця, що була зафіксована декілька днів тому супутниками NASA.

Хоча сонячні плями наразі демонструють помірну активність, науковці не зафіксували масових корональних викидів (CME), які зазвичай і викликають геомагнітні бурі високої інтенсивності. Таким чином, можна вважати, що геофізичне навантаження залишиться у допустимих межах як для технологічних систем, так і для людського організму.

Ситуація не передбачає ризиків для роботи супутникових комунікацій, GPS-систем, енергетичних мереж або високочастотного радіозв’язку.

Тим не менш, фахівці рекомендують особам, які відчувають вплив космічної погоди на фізичний стан, дотримуватись режиму гідратації, уникати фізичного і психоемоційного перевантаження, а також зберігати стабільний режим сну. Такі запобіжні заходи дозволяють зменшити можливі негативні наслідки навіть за незначного впливу сонячної активності.

Також досі актуальним може бути прогноз магнітних бур на 24 липня.