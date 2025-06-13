Прогноз магнітних бур на 14 червня: якою буде активність Сонця

За даними міжнародних наукових центрів, зокрема Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, 14 червня 2025 року в земній магнітосфері очікується відносно стабільна ситуація.

Про це повідомляє «ПЛ».

Прогнозовані коливання геомагнітного поля, що характеризуються індексом Kp на рівні 3-4, не створюють підстав для занепокоєння ані у фахівців галузі аерокосмічної безпеки, ані серед населення, чутливого до змін геофізичних умов.

Попри спокійний загальний фон, астрономічні обсерваторії фіксують поступове зростання сонячної активності. Особливу увагу експертів привертає активна зона AR3685, яка наразі досягає центральної частини видимого диску Сонця.

Її поведінка ретельно моніториться з огляду на потенційну ймовірність формування спалахів середньої потужності класу М, які можуть супроводжуватися викидами корональної маси.

Водночас за оцінками провідних фахівців NASA та Європейського космічного агентства (ESA), на сьогодні ймовірність виникнення потужних збурень класу X залишається незначною.

Для метеочутливих осіб передусім у післяобідній час існує ймовірність появи слабких фізіологічних симптомів, зокрема короткотривалих головних болів, порушень концентрації уваги, а також загального відчуття втоми.

Водночас лікарі наголошують, що такі симптоми мають короткостроковий характер та можуть бути мінімізовані завдяки дотриманню здорового способу життя, повноцінного сну та помірної фізичної активності.

Варто також враховувати, що в умовах поступового наближення до пікових фаз 25-го сонячного циклу, який прогнозується на 2025-2026 роки, подібні епізоди активізації можуть траплятися частіше.

Однак, за словами керівника Геліофізичної обсерваторії Стенфордського університету професора Гарольда Десмонда, наразі ситуація перебуває в межах природної циклічності та не несе загроз для глобальної комунікаційної інфраструктури, включно із супутниковим зв’язком, авіаційною навігацією та енергетичними мережами.

З огляду на це, 14 червня 2025 року світ вступає у черговий спокійний період магнітної стабільності з локальними короткотривалими коливаннями.

Також досі актуальним може бути прогноз магнітних бур на 13 червня 2025 року.