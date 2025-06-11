До чого сниться робота за комп’ютером: пояснення психологів

Сучасна культура сну все частіше перетинається з цифровою реальністю, і в умовах тотального дистанційного або гібридного формату праці зростає кількість людей, які уві сні продовжують працювати за комп’ютером, вести переговори в Zoom або заповнювати документи в Excel.

Про це повідомляє «ПЛ».

Психологи Українського інституту когнітивної гігієни зазначають, що цей феномен є частиною постпандемічного ефекту, коли свідомість не встигає перейти в режим відпочинку навіть у фазі сну.

Такі сни не є ознакою психічного розладу, але можуть сигналізувати про надмірне перенасичення інформаційним навантаженням.

Робота, яка триває уві сні, свідчить про те, що людина не відключається від своїх обов’язків навіть на підсвідомому рівні. За словами психолога Ірини Шутенко, це свідчить про вбудовану систему відповідальності, яка переходить у фазу постійного контролю, навіть коли тіло спить.

Існує також аспект внутрішньої тривожності, пов’язаної із невиконаними завданнями або конфліктами на роботі. Особливо це проявляється, коли уві сні відтворюються типові робочі дії — клацання мишкою, написання листів, або спілкування з колегами.

За останніми даними Європейської асоціації психологів, до 30% працівників, зайнятих у цифровій сфері, мають регулярні «професійні сни», які продовжують робочий день навіть уночі.

Фахівці радять у таких випадках звернути увагу на баланс між працею і відпочинком. Якщо цифрова діяльність стає домінантною не лише вдень, а й у фазі сновидінь, це може свідчити про виснаження когнітивного ресурсу. Практики відключення від екранів хоча б за дві години до сну, прогулянки або дихальні вправи здатні відновити межу між реальністю і підсвідомістю.

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