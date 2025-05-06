Прогноз магнітних бур на 7 травня: чого чекати від сонячної активності

7 травня 2025 року очікується геомагнітна буря середнього рівня, яка, згідно з прогнозами NOAA (Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США), сягне індексу G2.

Про це повідомляє «ПЛ».

Причиною посиленого магнітного впливу стала активна область на поверхні Сонця, що спричинила викид корональної маси ще 4 травня. Подібні викиди спрямовують заряджені частинки у бік Землі, що й провокує зміни в магнітному полі нашої планети.

Фахівці попереджають, що найбільша інтенсивність бурі припаде на ранішні та обідні години. Відомо, що геомагнітні збурення можуть спричинити проблеми у роботі радіозв’язку, вплинути на точність супутникових навігаційних систем, а також стати причиною короткотривалих збоїв у роботі електричних мереж, особливо у північних регіонах.

Разом з тим, вразливі до змін магнітного поля люди нерідко відчувають фізіологічні реакції у вигляді головного болю, нестабільного тиску, апатії або безсоння.

Науковий співробітник Інституту космічних досліджень НАН України Олег Червоний наголошує на тому, що навіть середньої інтенсивності буря може стати стресовим чинником для нервової системи, особливо якщо організм ослаблений після хвороб або в періоди високої емоційної напруги.

Саме тому лікарі рекомендують у такі дні зменшити кількість фізичних та розумових навантажень, уникати важливих рішень та довгих подорожей, а також звернути увагу на якість сну та харчування.

Попри те, що геомагнітні бурі трапляються доволі регулярно і є частиною природного космічного циклу, людство досі продовжує досліджувати їхній комплексний вплив на біосферу. Відтак, увага до таких подій з боку науки та медицини залишається високою.

7 травня, ймовірно, не стане критичним днем, однак для багатьох громадян він може бути емоційно напруженим. Своєчасна поінформованість і усвідомлення ризиків дозволять краще підготуватись до таких періодів, зберігаючи працездатність, ясність мислення і стабільність самопочуття.

Також ще актуальним може бути прогноз магнітних бур на 6 травня.