Прогноз магнітних бур на 6 травня: як підготуватися до сонячної активності

За попередніми розрахунками Центру космічних досліджень NASA та Фізичного інституту, на 6 травня 2025 року очікується геомагнітна буря рівня G1, що відповідає слабкому, але відчутному впливу на біосферу Землі.

Про це повідомляє «ПЛ».

Попри те що бурі цього рівня рідко призводять до серйозних технологічних збоїв, у періоди їх активізації фіксується збільшення кількості звернень до кардіологів та неврологів, а також частіші випадки дезорієнтації та порушення сну у метеочутливих осіб.

Проте вразливість виявляється не лише у біологічних системах. Інформаційна інфраструктура великих підприємств, що покладається на супутниковий зв’язок, навігаційні дані та високоточні системи синхронізації, також потрапляє до зони ризику.

Відомо, що навіть короткочасні коливання магнітного поля можуть впливати на системи GPS, авіаційні прилади та комунікаційні протоколи. Компанії, які працюють у сфері енергетики, банкінгу, транспортної логістики та зв’язку, мають бути особливо пильними: попереднє планування, впровадження систем технічного моніторингу та створення внутрішніх протоколів реагування на сонячну активність є не лише актуальним, а й стратегічно доцільним рішенням.

Громадянам же, особливо людям старшого віку та з хронічними захворюваннями, рекомендовано утриматися від надмірної активності, зменшити вплив стресових факторів та підвищити вживання рідини для стабілізації кров’яного тиску. Наукові спостереження свідчать, що у дні підвищеної геомагнітної активності також змінюється поведінка біржових трейдерів: аналіз даних за останнє десятиліття демонструє незначне зростання імпульсивних фінансових рішень, що також може стати об’єктом уваги для стратегів фінансових установ.

Усе це підтверджує, що явища космічного походження здатні не лише зачіпати наш організм, а й формувати нові виклики для економіки, здоров’я та інформаційної безпеки.

В той же час досі актуальним може бути прогноз магнітних бур на 4 травня.