Общество

Прогноз магнітних бур на 4 травня: чого чекати від Сонця і не тільки

Магнітні бурі не є унікальним явищем для Землі, але вони можуть спричинити ряд проблем.

Карина Шевченко Send an email 9 часов ago
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Магнітні бурі
Магнітні бурі

У суботу, 4 травня, на Землі прогнозується магнітна буря рівня G1, згідно з прогнозами Центру космічної погоди NOAA.

Про це повідомляє «ПЛ».

Активізація геомагнітного фону пов’язана із викидом корональної маси (CME), який був зафіксований 1 травня після підвищення сонячної активності в регіоні AR3664. Така подія супроводжується збуренням магнітосфери планети — відхиленнями, які можуть мати безпосередній вплив як на біоритми людини, так і на роботу сучасних технологій.

Магнітна буря рівня G1 може викликати короткочасні збої в роботі супутникових систем зв’язку, GPS-навігації, а також створити труднощі для льотних перевезень на високих широтах.

Оператори енергомереж повідомляють, що за такого рівня бур можливі незначні коливання напруги, однак ризики відключень мінімальні.

Для людей із серцево-судинними захворюваннями, гіпертонією, а також метеозалежних осіб геомагнітні коливання можуть викликати порушення сну, головний біль, тривожність, а іноді — різке зниження працездатності.

Лікарі радять утриматися від значних фізичних навантажень, пити достатньо чистої води (не менше 1,5 л на день), уникати стресів і проводити більше часу на свіжому повітрі.

Особливо уважними варто бути людям, що працюють у сфері транспорту, енергетики, ІТ та телекомунікацій. У дні магнітних бур рекомендовано мати резервні джерела живлення для техніки, а також перевірити стан захисних систем серверного обладнання.

В той же час досі актуальним може бути прогноз магнітних бур на 2 травня.

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Карина Шевченко Send an email 9 часов ago
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