Прогноз магнітних бур на 19 квітня: яка небезпека є для людей

За інформацією Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA) та української Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця, на 19 квітня прогнозується підвищена геомагнітна активність.

Про це повідомляє «ПЛ».

Очікується, що індекс Kp досягне рівня 5–6, що відповідає класифікації помірної магнітної бурі, здатної чинити відчутний вплив на людський організм і технічні системи. Першочергово, метеозалежні люди можуть відчути зміни самопочуття вже за добу до піку бурі.

Медики відзначають, що реакція організму на геомагнітні коливання є індивідуальною, однак найчастіше спостерігаються головні болі, порушення сну, зниження концентрації уваги, емоційна нестабільність та раптові зміни артеріального тиску.

Особливо вразливою є категорія пацієнтів із хронічними серцево-судинними захворюваннями, а також особи похилого віку. Кардіологи наголошують, що в такі періоди особливо важливо дотримуватися призначень, уникати психоемоційних перевантажень та забезпечити достатній рівень відпочинку.

У технологічному аспекті геомагнітні бурі потенційно здатні викликати збої у роботі супутникових систем зв’язку, спотворення GPS-сигналу, а також створювати перешкоди в роботі електромереж, зокрема в регіонах з підвищеною електромагнітною вразливістю.

З урахуванням збільшеної цифрової залежності багатьох сфер діяльності, в тому числі банківського сектору, транспорту та телекомунікацій, оператори інфраструктури здійснюють моніторинг у режимі реального часу. Провідні IT-компанії й телеком-оператори, орієнтуючись на подібні попередження, зазвичай впроваджують протоколи оперативного дублювання даних та коригування навантаження на системи.

В умовах загостреного інформаційного простору та зростання попиту на цифрові послуги, навіть тимчасове зниження функціональності критичних каналів може мати відчутний економічний ефект.

Втім, досі актуальним може бути прогноз магнітних бур на 18 квітня.