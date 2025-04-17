Прогноз магнітних бур на 18 квітня: чого чекати від активності Сонця

18 квітня 2025 року прогнозується помірна геомагнітна активність, яка за шкалою NOAA досягне рівня G1.

Про це повідомляє «ПЛ».

Дані, оприлюднені Лабораторією рентгенівської астрономії Сонця ФІАН та підтверджені американським Центром космічної погоди, свідчать про наявність сплеску сонячної активності, зокрема пов’язаного з серією корональних викидів маси, що спрямовані в сторону Землі.

Попри те, що ці бурі не мають катастрофічного характеру, навіть мінімальні зміни в геомагнітному полі здатні впливати на фізіологічний стан людини, особливо у випадках наявності серцево-судинних патологій, нейровегетативних розладів або метеозалежності.

За словами лікарів, 18 квітня — це день, коли варто уважно стежити за власним самопочуттям. Зміни в електромагнітному тлі Землі здатні провокувати порушення сну, перепади артеріального тиску та дратівливість.

У бізнес-середовищі це набуває особливого значення, адже навіть незначні прояви дезорієнтації можуть вплинути на продуктивність праці, ефективність переговорів та ухвалення управлінських рішень.

З технічної точки зору, операторам супутникового зв’язку, авіакомпаніям та підприємствам, які використовують навігаційне обладнання, рекомендовано активізувати системи внутрішнього моніторингу та перевірити стабільність резервного живлення.

Помірні магнітні бурі, навіть без суттєвого впливу на інфраструктуру, здатні створити фонові електромагнітні збої, що особливо важливо в умовах збільшеного навантаження на телекомунікації.

Також все ще актуальним може бути прогноз магнітних бур на 17 квітня.