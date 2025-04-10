Магнітні бурі на 11 квітня: чого чекати від сонячної активності

11 квітня 2025 року, за інформацією американської NOAA та українських дослідницьких центрів, очікується поява середньої магнітної бурі рівня G2.

Про це повідомляє «ПЛ».

Причиною такої активності є масовий корональний викид на Сонці, який був зафіксований 8 квітня. Відповідні супутникові дані підтверджують ймовірність суттєвого збурення магнітосфери Землі, що супроводжуватиметься зростанням індексу геомагнітної активності до значення Kp 6.

Подібні явища, на перший погляд невидимі для пересічного громадянина, мають реальні наслідки як для інфраструктури, так і для фізичного та психологічного стану людей. Насамперед, найбільш вразливою групою залишаються метеозалежні особи, а також люди з серцево-судинними порушеннями, хронічними захворюваннями нервової системи та порушеннями сну.

За словами лікарів, під час магнітних бур значно зростає ризик аритмій, коливань артеріального тиску, головного болю та загальної слабкості, особливо в ранкові години. Медичні установи в деяких європейських країнах навіть фіксують збільшення кількості викликів у дні підвищеної сонячної активності.

Крім того, геомагнітні збурення безпосередньо впливають на точність супутникових навігаційних систем, систем зв’язку та високочастотних радіохвиль. У зоні потенційних збоїв можуть опинитися авіаційні комунікації, системи GPS, а також технологічні прилади, чутливі до електромагнітного впливу.

Представники енергетичного сектору попереджають про можливість короткочасних перебоїв у роботі трансформаторних підстанцій, хоча масштабних наслідків не прогнозується.

Втім, досі актуальним може бути прогноз магнітних бур на 10 квітня.