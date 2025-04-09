Прогноз магнітних бур на 10 квітня

За результатами моніторингу Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця та Центру космічного прогнозування NOAA, 10 квітня очікується поява магнітної бурі першого рівня інтенсивності за шкалою G — так званий рівень G1.

Про це повідомляє «ПЛ».

Це означає, що йдеться про слабку геомагнітну активність, яка не призведе до серйозних перебоїв у роботі електромереж чи супутникових систем. Проте, як свідчать неодноразові спостереження фахівців у сфері біоенергоінформатики та кардіології, навіть помірні магнітні коливання можуть спричинити відчутне фізіологічне навантаження на організм, зокрема у людей з підвищеною метеочутливістю та порушеннями вегетативної регуляції.

Пік геомагнітного збурення прогнозується орієнтовно у середині робочого дня — близько 15:00 за київським часом, що може вплинути на самопочуття співробітників у період найвищої продуктивності. Серед типових скарг, які можуть активізуватись у ці години, — головний біль, запаморочення, втома, емоційна нестабільність та періодичні порушення сну.

Згідно з рекомендаціями українських та європейських медичних експертів, доцільно заздалегідь планувати режим дня таким чином, аби уникати фізичних та психоемоційних перевантажень. Надмірна активність, перенасичення інформацією, конфліктні перемовини або інтенсивні поїздки у дні з магнітною нестабільністю можуть спричинити втрату працездатності на наступний день.

У корпоративному менеджменті дедалі частіше звертають увагу на вплив просторових природних факторів на ефективність персоналу, і геомагнітна активність вже стала одним із параметрів, що враховуються при складанні графіків зустрічей, презентацій та переговорів.

Інтеграція таких підходів у стратегію управління персоналом дозволяє підвищити стійкість команди до зовнішніх подразників, уникнути зривів у проєктах та підтримати емоційний баланс у критичні періоди.

Також ще актуальним може бути прогноз магнітних бур на 9 квітня.