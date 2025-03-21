В Україні надаватимуть бронь для ще однієї категорії людей: кого це стосується

В Україні запроваджено оновлені критерії бронювання для представників духовенства, що дозволяють окремим категоріям священнослужителів отримати відстрочку від мобілізації.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на телеграм-службу новин України.

Відповідний наказ затвердила Державна служба з етнополітики та свободи совісті, що сприятиме безперервній діяльності релігійних організацій в умовах воєнного стану. Згідно з новими положеннями, право на бронювання матимуть священнослужителі, які займають керівні посади в офіційно зареєстрованих релігійних організаціях.

Для цього їхні відомості мають бути внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Крім того, бронюванню підлягають ті представники духовенства, які працюють у релігійних установах на умовах трудового договору. Їхня кількість визначатиметься відповідно до потреб організації для забезпечення її належної діяльності.

Таке рішення викликане необхідністю підтримки духовного життя суспільства, особливо в період воєнних викликів. Релігійні установи відіграють важливу роль у наданні моральної та психологічної підтримки населенню, організації гуманітарної допомоги та соціального служіння.

Водночас влада наголошує, що процедура бронювання є адресною і застосовується лише до тих осіб, чия діяльність має критичне значення для функціонування релігійної спільноти.

З огляду на воєнний стан, питання бронювання залишається чутливим і викликає широку суспільну дискусію.

Окремі експерти звертають увагу на необхідність прозорого механізму відбору осіб, які підлягають бронюванню, аби уникнути зловживань та забезпечити справедливий підхід до всіх категорій громадян. Попри це, рішення про збереження духовного фронту залишається важливим елементом підтримки суспільної стабільності в складний для країни час.

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