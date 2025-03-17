Чи можливо досягти безсмертя завдяки клітинному омолодженню?

Біотехнологічні компанії та науковці працюють над методами продовження життя та відновлення клітин.

Про це повідомляє «ПЛ».

Одним із проривних напрямків є терапія за допомогою стовбурових клітин, що дає змогу регенерувати пошкоджені тканини, пришвидшувати загоєння ран та навіть відновлювати функції органів. Вчені також активно досліджують технології омолодження шляхом редагування ДНК, використовуючи CRISPR та інші генно-інженерні підходи.

Іншим перспективним методом є використання теломеразних інгібіторів, які можуть уповільнювати старіння клітин. Теломери – це захисні «ковпачки» на кінцях хромосом, що коротшають з кожним поділом клітини, і коли вони зникають, клітина втрачає здатність до поділу.

Активізація теломерази може сповільнити цей процес і навіть відновити молодість клітин. У майбутньому можливе створення індивідуальних програм біологічного омолодження, що враховуватимуть генетичні особливості кожної людини.

На додаток, дослідники звертають увагу на епігенетичні фактори, що впливають на тривалість життя. Збалансоване харчування, фізична активність, контроль стресу та якісний сон можуть продовжити молодість на клітинному рівні.

Наразі вже проводяться експерименти з омолодження клітин у лабораторних умовах, і можливо, у найближчі десятиліття технології клітинного омолодження стануть частиною повсякденного життя.

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