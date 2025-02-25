Сьогодні відзначають День української жінки: історія свята та його значення

Сьогодні, 25 лютого, в Україні відзначають День української жінки — свято, що покликане вшанувати роль жінок у суспільстві, їхню силу, витримку та внесок у різні сфери життя. Про це повідомляє Рl.com.

Історія та значення свята

День української жінки — це відносно нове свято, яке набуває все більшої популярності. Воно покликане підкреслити унікальність та значущість жінок у національній історії, культурі, науці, економіці та захисті держави.

Свято є нагадуванням про багатовікову боротьбу українок за рівні права, активну участь у визвольних рухах, а також їхній внесок у збереження традицій та національної самобутності.

Українки, які змінили історію

У цей день згадують видатних українок, які залишили слід у світовій та національній історії. Серед них:

Леся Українка — поетеса, драматургиня, борчиня за незалежність української культури.

Олена Пчілка — письменниця, активна діячка жіночого руху.

Катерина Білокур — художниця-самоучка, яка вразила світ своїм унікальним стилем.

Марія Примаченко — всесвітньо відома народна художниця.

Любов Малевич — перша українська жінка-офіцерка в армії УНР.

Сучасні жінки — військовослужбовиці, волонтерки, лікарки, вчительки, науковиці, які нині наближають перемогу та розбудовують Україну.

Як відзначають День української жінки

У цей день проходять тематичні заходи, лекції, флешмоби та акції, які спрямовані на підтримку жіночого лідерства, рівних прав та можливостей. Також активно поширюються ініціативи, що допомагають жінкам реалізувати свій потенціал у професійній сфері та суспільному житті.

Чому це свято важливе?

День української жінки має на меті не лише відзначити заслуги жінок, а й звернути увагу на проблеми гендерної рівності, виклики, з якими стикаються українки, а також надихнути нові покоління бути активними учасницями суспільних процесів.

Це не просто дата в календарі, а нагадування про силу, мудрість та непохитність українських жінок, які відіграють ключову роль у формуванні майбутнього країни.

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