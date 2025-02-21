Скільки дарувати на весілля: актуальні суми подарунків у 2025 році

Розмір грошового подарунка на весілля залежить від безлічі факторів, включно з місцем проживання гостей і молодят. Про це повідомляє Рl.com.

У мегаполісах традиційно суми вищі, ніж у невеликих містах і селах.

Скільки заведено дарувати?

У великих містах (Київ, Львів, Дніпро та інші):

— Близькі родичі — від 3000 до 6000+ грн

— Близькі друзі — 1500-3000 грн з людини або 3000-6000 грн від пари

— Далекі родичі та знайомі — 1000-2000 грн

— Колеги — 500-1000 грн

У невеликих містах і селах:

— Близькі родичі — 2000-4000+ грн

— Близькі друзі — 1000-2000 грн з людини або 2000-4000 грн від пари

— Далекі родичі та знайомі — 500-1000 грн

— Колеги — 200-500 грн

Головне — увага, а не сума

Хоча гроші — це універсальний і практичний подарунок, головне в будь-якому привітанні — щирість. Молодята зможуть використати отримані кошти на облаштування будинку, медовий місяць чи інші важливі потреби. Однак не варто забувати, що сума має бути комфортною для вас. Адже найцінніше — це теплі слова, добрі побажання та щира участь в одному з найважливіших днів у житті пари.

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